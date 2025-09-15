Eşini vurmaya elini kolunu sallayarak böyle geldi!

Kadına şiddet engellenemiyor. İstanbul Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki Yalçın K. eşini pompalı tüfekle vurdu. Olay öncesi şüpheli Yalçın K.'nin eşinin çalıştığı iş yerine elini kolunu sallayarak gelmesi ve kaçma görüntüleri kameraya yansıdı.

Kadına şiddetin yeni adresi bu kez İstanbul Beylikdüzü oldu. Yalçın K. isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine giderek genç kadını pompalı tüfekle ayağından vurdu.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Olay yerinden koşarak kaçan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin eşinin çalıştığı yere elinde siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile gelişi ve eşini vurduktan sonra koşarak kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kadın cianyetlerinidurduracağız platformunun verilerine göre 2025'in ilk 6 ayında 136 kadın öldürüldü. 145 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Vatandaşlar sık sık yetkililere kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarında 'şüpheli' ve 'fail'lere "caydırıcı" cezalar verilmesi için çağrıda buluyor.

