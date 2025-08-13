Eşini vurup kendi kafasına ateş etti

Kaynak: İHA

Ordu'da eşini tabancayla vurarak yaralayan adam, aynı silah ile kendi başına ateş etti. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Selma M. ile eşi İlkay M., yaşadıkları 4 katlı apartmanın çatı katındaki konutlarında tartışmaya başladı.

Bir süre sonra İlkay M., el yapımı silahla Selma M.'ye ateş ederek bacağından vurdu, ardından ise kendi başına ateş etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İlkay M. ağır yaralı olarak Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayı gerçekleştiren İlkay M.'nin hayati riskinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin 2 çocukları olduğu belirtilirken, bir süredir ise ayrı yaşadıkları iddia edildi.

