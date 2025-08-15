Eşini zehirlediği iddia ediliyordu! Sebile Yörük, davasında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşini zehirlediği iddia ediliyordu! Sebile Yörük, davasında flaş gelişme

Osmaniye’de eşi Mehmet Yörük’ü zehirlediği iddiasıyla tahliye edilen Sebile Yörük, davasında flaş gelişme. Yargılama içerisinde tahliye edilen Yörük için mahkeme, yeniden tutuklama kararı verdi. Şüpheli kadın polis takibi sonrası yakalandı.

Osmaniye'de 22 Mart 2024'te evinde rahatsızlanan Mehmet Yörük, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümün ardından, eşi Sebile Yörük ile ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan, bir televizyon programında ortaya çıkan itiraflardan sonra gözaltına alınıp, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, Yörük'ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi.

Osmaniye 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

AYNI SUÇTAN YENİDEN YAKALAMA KARARI

Tahliye sonrası Sebile Yörük hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük'ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takiple yakalanan Sebile Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yeniden tutuklandı.

Eşini zehirlediği iddia ediliyordu! Sebile Yörük, davasında flaş gelişme

Eşini zehirlediği iddia ediliyordu! Sebile Yörük, davasında flaş gelişme

Son Haberler
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödeme istiyor!
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödeme istiyor!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek