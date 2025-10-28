Trafik kazaları engellenmiyor. Kaza, dün sabah Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşandı. S.D., idaresindeki kamyonetle Mehmet Tuncer'in kullandığı 'patpat' olarak bilinen tarım aracı birbirine girdi.
EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücüler ile tarım aracındaki Havva Tuncer yaralandı. Sürücü Mehmet Tuncer kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti.
Hastanede tedavisi süren eşi Havva Tuncer de bugün hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü S.D., jandarma karakoluna götürüldü.
Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.