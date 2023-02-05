Eşinin arkadaşını kazara vurduğunu söyleyen kadının cezası belli oldu

Ailesi ve arkadaşlarıyla dün Sakarya'nın Çam Dağı bölgesine giden Hasan Ali Karataş'ın kazara vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karataş'ın, hastaneye kaldırılmadan önce eşi ve yakınlarından F.A. ve yanındakilerden şikayetçi olmamalarını istediği için kadın hakkında şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Karataş'ın cenazesi, öğlen vakti Karasu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Karasu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Hasan Ali Karataş (43), dün ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaali Çam Dağı bölgesine gitmiş, burada havaya ateş ederken silahın kontrolünü kaybeden arkadaşının eşi F.A. tarafından kazara vurulmuştu.

Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, F.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.(AA)