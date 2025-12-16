Kayseri'de iddiaya göre, eşinin evi terk etmesine sinirlenen D.U., eşinin yeniden eve dönmesini isteyerek, oturduğu apartmanın önünde tüfekle rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çabası sonrası D.U. ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eşinin eve dönmesini isteyen erkek tüfekle dehşet saçtı
