Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşinin evi terk etmesine sinirlenen D.U., eşinin yeniden eve dönmesini isteyerek, oturduğu apartmanın önünde tüfekle rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çabası sonrası D.U. ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.