Eşinin kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Eşinin kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Samsun’da eşiyle yaşadığı tartışmadan sonra dükkanına gelen kayınbiraderi İsa T.’yi (46) karnından ve göğsünün altından bıçaklayan Mustafa Bakioğlu (51), polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Samsun’un Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, Mustafa Bakioğlu’nun ilk eşinden dünyaya gelen çocuğu ile şimdiki eşi arasında tartışma yaşandı. Bunu duyan Bakioğlu, eşi ile tartışıp, sanayide sahibi olduğu oto boya ve kaporta dükkanına gitti.

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Kadının, durumu anlattığı kardeşi İsa T., Bakioğlu’nun dükkanına kardeşinin kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bakioğlu, kayınbiraderini karnından ve göğsünün altından bıçakladı.

Bakioğlu, bıçakladığı İsa T.’yi aracına bindirip, Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri, Bakioğlu’nu hastanede, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsa T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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