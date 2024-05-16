Eşinin öldürdüğü kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Eşinin öldürdüğü kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Antalya’da bir markette çalışan Sümeyye Yavlak, iş yerine gelen eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Geçen yıl işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eşinin öldürdüğü kadının son görüntülerinde talihsiz kadın kendini depoya kilitlese de ölümden kaçamadı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde geçen yılın Ağustos ayında korkunç bir cinayet işlendi. Bir markette çalışan Sümeyye Yavlak, iş yerine gelen eşi Metin Yavlak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yavlak, yargılandığı mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Marketteki korkunç cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde talihsiz kadının kendisini marketin deposuna kapatmasına rağmen ölümden kurtulamadığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında eşini gören Sümeyye Yavlak’ın eşini gördükten sonran kendisini marketin deposuna kapattığı görülüyor. Metin Yavlak ise deponun önüne giderek bir başka market görevlisi ile birlikte eşinin kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı.

Metin Yavlak, deponun ana kapısının açılması sonrası yaklaşık 5 dakika boyunca ikinci kapının önünde kaldı. Yavlak önce kapıya yumruk atarken sonrasında marketteki bazı eşyaları kapıya fırlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Yavlak’ın kapının kırılması ile birlikte içeri girmesi ve 5 dakika sonra elinde cinayet silahı olan bıçakla marketten çıkışı yer aldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Yavlak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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