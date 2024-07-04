Esir alınan Türk askerlerine Arapların yaptığı eziyetin görüntüleri ortaya çıktı

1.Dünya Savaşı’nda Arap Yarımadası’nı kapsayan güney cephesinde savaşan Türk askerlerine Araplar tarafından yapılan eziyetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde esir Türk askerlerinin İngilizlerin gözetiminde yemek yapmaları, Türk askerlerinin yaralı haldeki görüntüleri ve esir alınan Türk askerlerinin Bağdat sokaklarında yürütüldüğü anlar yer aldı.

Ortaya çıkan arşiv görüntüleri, Arapların Türk askerlerine yaptığı eziyeti gözler önüne serdi.

Osmanlı İmparatorluğu Almanya’nın yanında 1. Dünya savaşına katılırken padişahı 5. Mehmet Reşat, 14 Kasım 1914’te İtilaf Devletleri’ne karşı cihat ilan etti. Ancak Araplar cihat ilan edilmesine rağmen sonradan İngilizlerin yanında yer alarak bağımsızlık hayalleri kurdu. Araplar, Yemen’den Halep’e kadar birleşik bir Arap devleti kurulması için Osmanlı’ya karşı isyan ederek İngilizlerin safına geçti. Araplar özellikle Filistin ve Yemen’de Türk askerlerine karşı savaştı.

Araplar, esir ettikleri Türk askerlerini günlerce aç ve susuz şekilde çöllerde yürüterek çeşitli kamplara götürdü. Bu kamplarda çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na katıldığı günden Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı günde kadar savaşan 2 milyon 850 bin askerinin 941 bin 480’i şehit olurken, 358 bin 520’si ise esir düştü.