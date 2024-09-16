Eşit miras paylaşımı zorunluluğu kalktı. Mirasa sil baştan düzenleme

Miras paylaşımında yaşanan kavgalar ve tapu işlemlerindeki aksaklıklar...İşte bu iki konu hakkındaki düzenlemeler devreye alındı. Eşit miras paylaşımı zorunluluğu yerine değiştirilen sistem kullanılacak.

Yeni sistemle birlikte tapu işlemlerinde esneklik sağlanması bekleniyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren miras paylaşımı konusunda değişiklileri uygulamaya alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kafalar karışık. Bir çok soru var. Hayata geçirilen sistemde haklar iyi korunmalı. Yoksa hak kaybı yaşanır. Onun için bu detaylara dikkat etmek gerekiyor.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirene miras paylaşımında köklü yenilikler hayata geçirildi.

Ülkemizde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren miras hukukuna dair önemli bir değişiklik hayata geçirildi.

Yeni düzenleme, aile içi anlaşmazlıkları önlemek, kardeşler arasındaki kavgaları önlemek ve mirasçılara daha fazla esneklik sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

EŞİT MİRAS PAYLAŞIMI ZORUNLULUĞU KALKTI

Miras konusundaki en önemli değişik eşit şekilde paylaştırma zorunluğuğunda gerçekleşti. Bu kural yeni uygulamayla birlikte kaldırıldı. Aile bireyleri artık yazılı anlaşmalar yapabilecek. Miras paylarını daha esnek şekilde belirleyebileceği gibi sorunların daha da büyümesine neden olabilir. Eski kurala göre eşit paylarla mirastan hak isteyenler ne olacak. Güçlü olan mı kazanacak soruları akıllara geldi.

KARDEŞLER ARASI GAYRİMENKUL DEVRİ KOLAYLAŞACAK

Miras uygulamalarında yapılan bir değişiklik de kardeşler arasındaki gayrimenkul devri. Yeni düzenlemeyle birlikte kardeşler arasında gayrimenkul devri işlemleri basitleşecek. Yazılı anlaşmalarla mülklerini noter onayı gerekmeksizin birbirlerine devredebilecekler. Böylece mülk paylaşımı hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilecek.

HİSSELİ TAPUDA DEVİR

Hisseli tapularda ise tüm hissedarların onayı zorunlu hale geldi. Bu zorunlulukla birilkte hissedarlar avuta verecekleri bir vekalet vererek, işlemlere bizzat zorunlu olarak katılmayabilecekler, muaf tutulacaklar. Miras paylaşımında uzlaşma imkanı da sağlanacak.