Eşitsizlik arıyorsanız Irak’ın kuzeyine bakın!

İzmir Barosu seçimlerinde PKK sloganı atıldı, “ifade özgürlüğü” diyerek İstiklal Marşı’nı okumak istemediler!

İnsan ister istemez tekrar sormak istiyor; “Hani kurtuluş mücadelesi beraber vermiştik?”

Öyle ya bu ülkeyi beraber kurtardığımızı iddia edip bu ülkenin milli marşını söylemek istemiyorlar, ilginç!

Peki İstanbul Barosu’nda ne oldu dersiniz?

Listesinde teröristbaşı bebek katili APO’nun avukatının, avukatının avukatının yer aldığı Kaboğlu, baro başkanı seçildi!

Sosyal medyada “İstanbul Barosu’nu aldık” diyerek Kürtçe müzik eşliğinde halay çektiler!

Bu halay çekenlerin “Biji Kurd Ü Kürdistan” paylaşımlarının ortaya çıkması uzun sürmedi elbet!

Peki seçilen Kaboğlu ne dedi?

“Anayasanın ilk dört maddesine ‘olumlu’ anlamda dokunulabilir”!

Herkes hükümeti suçluyor ama bu milleti bir harç gibi bir arada tutan Anayasa’yı hedef alan alana!

CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, gitti Demirtaş ile konuştu. Çıkışta, “Bütün aktörler önemlidir” diyerek APO’ya göz kırptı!

Atatürk’ün koltuğunda oturan adam, “terörle müzakere olmaz, mücadele olur” diyeceğine bunları söyledi!

Daha da ilginci Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıktı ve APO’nun Gazi Meclis’te konuşmasını önerdi (Ben yazı da bile yan yana getirirken utandım!):

"Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın’’

Yüksek perdeden açıyorlar ki, yarın öbür gün salındığında, “Ohhh en azından Mecliste konuşmadı” diyeceğiz!

Yani ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler!

Eeeee Bahçeli böyle der de Özgür bey durur mu?

Atatürk’ün partisine bağlı Türklerin oyunu, çantada keklik gören ve açıldıkça açılan Özgür Özel, “El yükseltiyorum Devlet bey. Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum” dedi.

“Bahçeli denklem kuruyor”, “ABD’nin oyununu bozuyor” falan diyenler çıktı!

Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra savunma sanayimizin gözbebeklerinden TUSAŞ’a hain teröristler tarafından saldırı düzenlendi!

Saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 14 vatandaşımız da yaralandı!

Teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilen sayın devletimiz, saldırıyı engelleyememişti ama hemen sosyal medyayı yasakladı!

Yasaklamanın, kısıtlamanın insanları daha fazla şüpheye düşürdüğünü ve komplo teorilerine zemin hazırladığının farkında olmayan sayın hükümetimiz böyle uygun gördü!

“Güvenlik” için yasak getiren hükümetimiz, vatandaşını VPN’ye yönlendirerek ayrı bir “güvenlik açığı” yarattı!

Ertesi gün sosyal medyanın açılmasıyla öğrendik ki, teröristler PKK’lıymış!

Hatta bir tanesi HDP Hakkari eski Merkez İlçe Eş Başkanlığı yapmış!

“Aktör” yaratmaya çalıştığınız bebek katilinin silah bırakma çağrısı yapacağı terör örgütünün ne istediğini anladınız mı şimdi?

Terörle müzakere edilemeyeceğini anladınız mı şimdi?

Terörle müzakere etmeye kalkarsan istedikçe isterler, taleplerinin sonu gelmez!

Ne demişti Özgür bey?

“Kürt sorunu Kürtler 'yoktur' diyene kadar vardır”!

“Kürtler kendilerini eşit hissedene kadar mücadele edeceğiz”

Bireylerin hislerine göre mi hareket edeceğiz?

Bu ülkede Kürt Cumhurbaşkanı da oldu, bakan da oldu, milletvekili de oldu, memur da oldu!

“Eşit değiliz olamazsın” mı dediler?

Şimdi onlar “sorun yoktur” diyene kadar her istediklerini vereceksek “bölünmeye” kadar gidecek demektir bu iş!

Bakın nerede eşitsizlik var biliyor musunuz?

Ben size söyleyeyim!

Irak’ın kuzeyinde eşitsizlik var!

Türkmenler, bin yıllık topraklarında yok sayılıyor!

Irak'ın kuzeyinde 2 yıldır ertelenen ve geçtiğimiz gün yapılan seçimlerle, Türkmen temsiliyeti yok edildi adeta!

Türkmenlerin yanında Ermeniler ve Hristiyanlar da yok sayıldı!

11 kişilik temsil hakkı yargı müdahalesiyle toplamda 5'e düşürüldü!

100 sandalyeli mecliste 5 kişilik temsil hakkı verildi!

Artık meclise, Türkmenler, Ermeniler ve Hristiyanlar toplam 5 vekil gönderebilecek!

Eşitsizlik yaratan kimlermiş görüyor musunuz Özgür bey!