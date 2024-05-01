Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu

Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu
Kaynak: DHA
Kütahya’da 80 yaşındaki adam, eşi hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla kuaför ve müşterisini tüfekle vurarak öldürdü.
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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 1

Kütahya’da merkez ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Rıfat K., eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın dükkanına gitti.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 2

Kuaför dükkanında Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan 80 yaşındaki Rıfak K. Yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 3

Saçmaların isabet ettiği Arslan ve Erden kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 4

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kuaför Necmi Arslan ve İsmail Erden’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 5

İki arkadaşın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 6

Kayıplara karışan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 7

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Rıfat K., eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için 2 kişiyi vurduğunu söyledi.

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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 8
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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 9
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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 10
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Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu 11
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