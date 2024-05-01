Eşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu

Kütahya’da merkez ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Rıfat K., eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın dükkanına gitti.
Kuaför dükkanında Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan 80 yaşındaki Rıfak K. Yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği Arslan ve Erden kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kuaför Necmi Arslan ve İsmail Erden’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İki arkadaşın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.
Kayıplara karışan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Rıfat K., eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için 2 kişiyi vurduğunu söyledi.