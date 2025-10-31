

Olay saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi. Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.



Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.