Eşiyle romantik poz. 'Ne güzel bir kadın'

'Güldür Güldür Show' programında 'Mesut' karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, bir yıl önce İrem Uslu ile dünyaevine girdi.

Son zamanlarda özel hayatıyla da gündemde yer alıyor.

Geçen sene İrem Uslu ile evlenen Uğur Bilgin, düğünüyle de adından söz ettirmişti.

Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan başarılı oyuncu, zaman zaman sosyal medyada aşk dolu pozlarını paylaşıyor.

Uğur Bilgin, eşiyle çekilen romantik yemek fotoğraflarını paylaşınca sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mutlu çift, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni aldı.

Uğur Bilgin'in eşinin fotoğraflarını görenler, "Ne güzel bir kadın", "Eşiniz çok güzel", "Duru güzellik" gibi yorumlar yaptı.

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, 24 Temmuz 1980'de İstanbul'da, Devlet Denizyolları'ndan emekli bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Aslen Rize kökenli olan Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim alırken Tiyatro Kolu'na katıldı.

Tiyatro eğitimi almak isteyen Bilgin, ailesinin izin vermemesi üzerine üniversiteyi bitirdikten sonra 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi ve buradan başarıyla mezun oldu. Burada Onur Buldu ile sınıf arkadaşıydı.

BKM'nin düzenlediği "Aşağı Yukarı Yemişlililer" adlı TV dizisinde rol alan Bilgin, ayrıca Sinan Çetin'in yönettiği "Kağıt" adlı sinema filminde de oynadı.

Günlük yaşamın her türlü konusunu komediye dönüştüren "Güldür Güldür" adlı şov programında da yer alan Uğur Bilgin, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi başarılı isimlerle birlikte sahne aldı.