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Eşiyle tartışan erkek evi yaktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eşiyle tartışan bir kişi yaşadıkları evi yaktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, alevlerden etkilenen kişi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 00:30
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Eşiyle tartışan erkek evi yaktı

Eşiyle tartışan erkek evi yaktı
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Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki evde oturan B.G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G. evdeki koltukları ateşe verdi.

Alevlerin büyümesi B.G'nin eşi evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK

Dumandan etkilenen B.G, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. (AA)

Fotoğraf: AA

Eşiyle tartıştı, evi yaktı

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﻿Eşiyle tartışan erkek evi yaktı
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