Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi

İddialara göre, C.A. isimli şahıs, eşiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından öfkesini evinin perdesine yansıttı. Çakmak kullanarak perdeyi ateşe veren C.A., kısa sürede tüm evi saran yangına sebep oldu. Olay, Aratol Bahçeli Mahallesi'ndeki Aratol Park Sitesi'nin B Blok'unun 3. katında meydana geldi. C.A.'nın, yangını çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdiği ve ardından polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, C.A.'nın eylemlerinin sebepleri ve sonuçları üzerinde duruluyor.