1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı

ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde özel alım fiyat politikasıyla bugüne kadar 840 büyükbaş ve 2 bin 104 küçükbaş olmak üzere toplam 2 bin 944 hayvan alımı gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:07
Takip Et

ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı

ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
+
Aa
-

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık bünyesindeki ilgili kuruluşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin etkili olduğu yerlerde acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra besicilerin hayvanlarının korunması için de faaliyetler sürdürüyor.

ESK tarafından, muhtelif gıda ürünleri ile 1 tır, 2 kargo aracı bölgeye gönderildi. Lojistik amaçlı kullanılmak üzere, 8 soğutuculu kamyonla 3 pikap da buraya intikal ettirildi. Diğer yandan Adana Et Kombina Müdürlüğü, dağıtım ve depo merkezi olarak kullanıma tahsis edildi. Ayrıca, 90 ton et ürünü bölgeye teslim edilerek, 15 ton et ürünü de sevkiyata hazır hale getirildi. Kurumun stoklarında bulunan 290 bin et konservesi AFAD koordinesiyle deprem bölgelerine sevk edildi.

Kurum ayrıca, yürüttüğü faaliyetlerle ilk günden itibaren depremzede yetiştiricilerin yanında olmaya çalışıyor. Bu kapsamda depremzede yetiştiricilerin hayvan alımlarını aralıksız sürdüren ESK, felaketten etkilenen çiftçilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mahallinden teslim alıyor. Depremzede üreticilerden gelen alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla karşılayan Kurum, bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor. Talep edilmesi halinde üreticilerin hayvanları da yerinden alınıyor.

Bu çerçevede, bugüne kadar 840 büyükbaş, 2 bin 104 küçükbaş hayvan ESK tarafından satın alındı. Ayrıca kesim talebi gelip besisini tamamlamayan genç danalar, düveler, ileri derecede gebe ineklerle koyun ve keçilerin öncelikle başka besici veya yetiştiricilere satışının gerçekleştirilmesi için birlikler veya besicilerle koordinasyon sağlandı.

11 BİN 90 TON SÜT TOPLANDI

Deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ sütleri de yine ESK koordinasyonuyla üretici örgütleri ve özel sektöre yönlendiriliyor. Bu şekilde bugüne kadar bölgedeki süt işletmelerinin ve yetiştiricilerin ürettiği 11 bin 90 ton sütün toplanarak üretime dönüştürülmesi konusunda koordinasyon gerçekleştirildi.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlar tarafından ESK'ye verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri ise Kızılay'ın talebi doğrultusunda bölgeye ulaştırılıyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
6
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
7
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB heyetleri ile görüştü
﻿Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB heyetleri ile görüştü
﻿Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB heyetleri ile görüştü
﻿Park halindeki araç dereye uçtu
﻿Park halindeki araç dereye uçtu
﻿Park halindeki araç dereye uçtu
﻿ Depremde dağ dağa kavuştu
﻿ Depremde dağ dağa kavuştu
﻿ Depremde dağ dağa kavuştu
﻿ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
﻿ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
﻿ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.