Eski ABD Savcısı Jessica Aber, evinde ölü bulundu

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan ve 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle görevinden istifa eden eski federal savcı Jessica D. Aber evinde ölü bulundu. 43 yaşındaki Aber, 2021 ile 2025 yılları arasında Virginia'nın Doğu Bölgesi'nde ABD savcısı olarak görev yaptı.

Virginia'nın Alexandria kentinde yaşayan Jessica Aber, cumartesi sabahı Alexandria Polis Departmanı memurları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Polis, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını ve ölüm sebebinin Virginia Baş Tıbbi Muayene Ofisi tarafından belirleneceğini bildirdi.

ABD'nin yeni savcısı Erik S. Siebert, Aber'in ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir lider, akıl hocası ve savcı olarak eşsizdi. Bu dünyada geçirdiği kısa sürede olağanüstü başarılara imza attı. Profesyonelliği, zarafeti ve hukuki zekası hepimize ilham verdi" ifadelerini kullandı.