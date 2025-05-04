Eski Adalet Bakanı bile isyan etti! Bu nasıl Türk Futbolu? Sahadaki 22 futbolcudan 16’sı yabancı!

Fatih Erboz- YENİÇAĞ / Özel Haber

Yabancı futbolcu ve teknik adamların da Türk futboluna önemli katkılarının olacağını ifade eden Türk, şunları belirtti: “ Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği rakamla spor kulüplerinin futbol takımlarına alabileceği ve oynatabileceği yabancı futbolcu sayısı oldukça yüksektir. İki takım arasında 11’er oyuncu ile oynanan futbol için sahada 8, toplam 14 yabancı oyuncu için verilen izinle oynanan bir oyun ne ölçüde Türk futbolu sayılabilir? Türkiye’nin her tarafındaki futbolcu Türk gençlerinin yeri nerede? 8 yabancı oyuncu ile sahaya çıkıldığında 3 oyuncu ile yetinmek zorunda kalan Türk futbolcular azınlıktadır. Bu, sporda haksız rekabettir. 14 yabancı futbolcu kuralı ile bu durumu yaratan TFF, ‘Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak’ görevini yabancı oyuncularla mı yerine getirecek? Millî takım yabancı oyuncularla mı oluşturulacak? Yabancı oyuncu sayısını makul bir rakamda tutmak gerekir.”

Türkiye’nin önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin Afrika ülkelerinde yetenekli futbolcu arayışına çıkmasının da ayrı bir eleştiri konusu olacağını kaydeden Türk, “Yetenekli futbolcu taraması Anadolu ve Trakya bölgelerimizde yapılmalıdır. Afrika’dan, Güney Amerika’dan oyuncu almak ile sorun çözülmeyecektir. Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüplerimizin yabancı futbolcuyu ön planda tutan uygulamaya son vermelidir. Türkiye’de yabancı futbolcu olabilir ancak ülkemizde oynanan futbolun bütünüyle Türk futbolu olarak adlandırılabilmesi için yabancı futbolcu desteği belli bir oranda olmalıdır” diye konuştu.