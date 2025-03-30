Eski AKP Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Eski AKP Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu hayatını kaybetti

Eski AKP Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sonucu 73 yaşında vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, 23. dönem AKP Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

1952'de, Bingöl'ün Genç ilçesinde doğan Ataoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1990 yılları arasında Bingöl Lisesi, Beyşehir İmam-Hatip Lisesi, Kırşehir Eğitim Enstitüsü ve benzeri eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

23. Dönem AKP Milletvekilliğinin yanı sıra, 19. ve 20. yasama dönemlerinde de Bingöl Milletvekili olarak parlamentoda görev alan Ataoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Ataoğlu'nun cenazesi yarın Bingöl'de toprağa verilecek.

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