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  • Eski AKP’li CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı

Eski AKP’li CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı

AKP'den CHP'ye katılımlar sürüyor. Eski AKP Hakkari Milletvekili adayı Necip Zeydan, CHP’ye katıldı. CHP'ye en son geçtiğimiz günlerde Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Ömer Ünnü katılmıştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:18
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Eski AKP Hakkari Milletvekili adayı Necip Zeydan CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu taktı

Eski AKP’li CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı
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ANKA'da yer alan habere göre, eski AKP Hakkari Milletvekili adayı Zeydan, CHP’ye katıldı.

2011 seçimlerinde Hakkari’den AKP’nin birinci sıra milletvekili adayı olan Zeydan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de rozetini taktı.

Rozet töreninde CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik de katıldı.

 

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Felo
9.11.2022 17:03
İsraille yaşanan alçak koltuk krizi Kılıçdaroğlu'nun makamında görselleşmiş.🤣🤣🤣  
 
Lazo
9.11.2022 16:32
akchp'ye devammmm.  
 
VATANSEVER
9.11.2022 16:29
zeydan ailesinden günde bir kişi mi chp ye katılıyor  
 
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