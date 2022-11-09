Eski AKP’li CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı

ANKA'da yer alan habere göre, eski AKP Hakkari Milletvekili adayı Zeydan, CHP’ye katıldı.
2011 seçimlerinde Hakkari’den AKP’nin birinci sıra milletvekili adayı olan Zeydan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de rozetini taktı.
Rozet töreninde CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik de katıldı.
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