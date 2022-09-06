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Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem doktorluğunu da yapmış olan eski AKP Balıkesir milletvekili Turhan Çömez Balıkesir’in kurtuluşuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda isim vermeden eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı hedef aldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:50
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 17:38
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Eski AKP milletvekili Turhan Çömez 'Balıkesir'in kurtuluşu' paylaşımında İsmail Kahraman'ı hedef aldı

Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
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Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü şehirde coşkulu etkinliklerle kutlandı. Balıkesir 22. Dönem milletvekili ve Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez Balıkesir’in kurtuluşuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda isim vermeden “Kurtuluş yok” diyen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı hedef alan Çömez, “Yan gelip yatarak ‘biz savaşmadık ki’ diyenlerle değil, ‘Savaşıp şehit olanlarla’ kurtuldu Balıkesir. Sonsuza dek Türk ve özgür kalacak…” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KAHRAMAN NE DEMİŞTİ

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok, Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz.”

 

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