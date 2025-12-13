DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oksijen Gazetesinden Mine Şenocaklı'nın emeklilerin barınma sorunu ile ilgili haberini alıntılayarak iktidara sert tepki gösterdi.

'EMEKLİYE BARINMAYI DAHİ SAĞLAYAMAYAN BİR ÜLKE OLMAMALIYDIK'

Babacan, 'Haberi içim yanarak okudum. Çok üzgünüm. Bu güzel ülke, yıllarca çalışıp prim ödemiş emeklisine barınmayı dahi sağlayamayan bir ülke olmamalıydı. Böyle haberler bize neden gece gündüz çalıştığımızı tekrar tekrar hatırlatıyor. Biz emeklimiz için çalışıyoruz. Çocuk yaşta iş cinayetlerine kurban giden gençlerimiz için, siftah yapamayan esnafımız için, ay sonunu getirmekte zorlanan çalışanlar, ev hanımları için çalışıyoruz. Umutsuzluğa yer yok. Günü geldiğinde her bir sorunu tek tek düzeltecek; ülkemizi yeniden müreffeh bir ülke kılacağız. Çünkü biliyoruz... Bu ülke bundan çok daha fazlasını hak ediyor' sözlerini sarf etti.