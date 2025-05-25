Eski AKP'li Emin Şirin 'Panik halindeler' diyerek Saray'ın en korktuğu şeyi açıkladı

AKP'nin ne yapmak istediğini açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken Emin Şirin, “Ben biliyorum AKP'nin ne istediğini. AKP anayasanın başlangıç bölümünü baştan yazmak, laiklik tarifini kaldırmak istiyor.” söylemişti.

"SARAY'IN EN KORKTUĞU ŞEYİ BİLİYORUM"

Emin Şirin ardından AKP'nin en çok korktuğu şeyi açıkladı. AKP'nin panik halinde olduğunu söyleyen Emin Şirin "Saray'ın en korktuğu şey şu an erken bir genel seçim. O nedenle CHP'nin erken seçim politikasını çok yerinde bulunuyorum" dedi.

Açıklamasında mevcut TBMM’nin anayasa yapma konusunda siyasi meşruiyet taşımadığını belirten Emin Şirin, erken seçim ihtimalinin iktidar için en büyük korku vurguladı.

"BU MECLİSİN SİYASETEN ANAYASA YAPMA HAKKI YOK"

Emin Şirin, “Şu anda Meclis’te 590 milletvekili var ama bunların kaçı yeminlerine sadık kalıyor? Ortada ciddi bir ahlak ve temsil sorunu var. Hukuken bu Meclis anayasa yapabilir ama siyaseten böyle bir hakkı yok. Bu Meclis yenilenmeden yeni bir toplumsal sözleşme yapamaz” dedi.

"HALK ANAYASA İÇİN OY VERMEDİ, GÜNDEM EKONOMİYDİ"

Şirin, mevcut Meclis’in halktan bu yetkiyi almadığını belirterek, “Genel seçimlerin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. O zamanlar anayasa değil, ekonomi konuşuldu. Seçmen anayasa değişikliği için oy vermedi. Şimdi halktan alınmayan bir yetkiyle, yeni anayasa yapmaya kalkmak siyasi meşruiyetten yoksundur” ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA BAŞ MÜZAKERECİ ÖCALAN'LA MI YAPILACAK?"

Yeni anayasa tartışmaları bağlamında kamuoyunda dile getirilen iddialara da değinen Şirin, “Bugün ‘baş müzakereci Öcalan olacak’ söylemleri dolaşıyor. Kandil, silah bırakacağını söylüyor ama aynı zamanda siyasi çizgilerinden taviz vermeyeceklerini de ifade ediyorlar. ‘PKK olarak değil, başka bir adla mücadeleye devam edeceğiz’ diyorlar. Bu tablo içinde yeni anayasa konuşulamaz” dedi.

"SARAYIN EN BÜYÜK KORKUSU ERKEN GENEL SEÇİM"

Yerel seçimlerin ardından Cumhur İttifakı'nın oy oranının gerilediğini hatırlatan Şirin, “Sarayın şu an en çok korktuğu şey erken bir genel seçimdir. CHP’nin bu konuyu gündeme taşımasını çok doğru buluyorum. Yerel seçim sonuçları bir göstergedir. Cumhur İttifakı’nın oyu %40’a düştü. Bu oy oranıyla 320 milletvekili değil, 230 milletvekili bile zor çıkarılır. En az 80-90 sandalye kaybederler” dedi.

"HALKTA KARŞILIĞI OLMAYAN VEKİLLER MECLİSTE"

Mecliste halkta karşılığı olmayan birçok ismin bulunduğunu savunan Şirin, “Bugünkü Meclis’te seçmende karşılığı olmayan 20-30-40 milletvekili var. Bu kişiler, bir daha seçilemeyeceklerini kendileri de biliyor. Bu nedenle bu Meclis’in, halkın gerçek iradesini yansıtmadan anayasa yapması mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE POLİTİKASI ÇIKMAZDA, SIĞINMACILAR GERİ DÖNMEYECEK"

Şirin, Türkiye’nin Suriye politikasına da değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Esad arasında sürpriz bir görüşme oldu ama çok uzun sürmesinin sebebi ortada: Çünkü bu politika yürümüyor. Sığınmacıların geri dönmesi değil, artık kalıcı hale gelmeleri konuşuluyor. Esad’ın kontrol ettiği bölgeler yaşanabilir değil. Kimsenin oraya döneceği yok” diye konuştu.

"SURİYE MİLLİ ORDUSU NE OLDU?"

Şirin, Özgür Suriye Ordusu'nun dönüşümünü ve gücünü yitirişini de eleştirdi: “Eskiden SMO’nun 50-60 bin kişilik bir askeri gücünden söz edilirdi. Ama bir baktık, 17 bin kişilik bir güç Şam’a yürüdü, Şam’ı aldı. SMO’dan geriye ne kaldı? 6 bini Libya’da, 3 bini Kafkasya’da. Suriye politikası tamamen çıkmaza girmiş durumda” dedi.