Eski AKP'li isimden şaşırtan itiraf! 'Çok pişmanım'

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Milli Yol Partisi, DEM Parti, Demokrat Parti, BBP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti (DSP) heyetleri Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu.

Konuk heyetler Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK üyeleri Ferhat Uysal ve Tolga Aydın, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci ile Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz tarafından karşılandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve beraberindeki heyet de Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaştı. Görüşmede güncel gelişmeler ve gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını iletti.

'BU AHLAKİ DEĞİL'

Selçuk Özdağ, milletvekili olduktan sonra parti değiştirmenin "ahlaki olmadığını" ifade ederek, seçmenin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Özdağ, "Bana muhalefet görevi düştü diyerek iktidar partisine geçmek ahlaki değildir. Seni milletvekili listesine Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan yazmış. Seni onlar yazmasa milletvekili olabilir miydin? Madem iktidar partisine geçmek istiyorsun, en başta oradan aday olacaktın" ifadelerini kullandı.

İktidar olmaları durumunda farklı partilerden kimsenin Gelecek Partisi’ne katılmasını istemediklerini ifade eden Özdağ, bu kişilerin bağımsız kalmaları gerektiğini söyledi.

Geçmiş anayasa değişikliği sürecinde "Türkiye çok zengin olacak, özgürlükler artacak, cari açık azalacak, paramız değerli olacak, pasaportumuz kıymetli olacak" denildiğini anlatarak, bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini söyledi.

"PİŞMANIM VE ÖZÜR DİLİYORUM"

Eskiden AKP'de görev yapan Selçuk Özdağ, geçmişte anayasa değişikliğine "Evet" oyu verdiği için pişman olduğunu ve bu nedenle vatandaşlardan özür dilediğini belirtti. Gelecekte benzer pişmanlık yaşamamak adına temkinli davranacağını da sözlerine ekledi.

Özdağ, "Bu iktidarın getireceği bir anayasa değişikliğine, iç tüzük düzenlemesine, siyasi partiler yasası ya da seçim kanunu teklifine içeriğini görmeden, hatta görsem bile uygulama teminatını bulmadan 'evet' deme taraftarı değilim. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.