Eski AKP'li vekil ABD'ye sığınmacı başvurusu mu yaptı? Ailecek vizeleri iptal edilip edilip duruyor

Medyaya yansıyan haberlere göre parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusuna dair dikkat çeken iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Kaya'nın son vize başvurusu 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

Daha önce bir kez Kanada'yı ve iki kez ABD'yi ziyarette bulunduğunu aktaran Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok." şeklinde açıklama yaptı.

VİZELERİ AİLECEK İPTAL EDİLDİ

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı problem ilk defa meydana gelmiyor. AKP'li Kaya'nın açıklamasına göre, 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri de iptal edilmiş.

Kaya'nın itirazının sonrasında kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş. Fakat Kaya'nın oğlu 2024 yılında ABD'den yeniden 10 yıllık vize almasına rağmen Kaya'ya vize memurunun, "Sığınma talebinde bulundunuz mu?" sorusuyla talebinin reddedildiği iddia ediliyor.