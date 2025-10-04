Eski AKP’li vekil Meclis’i ve muhalefeti hedef aldı: Akıllarını başlarına toplasınlar!

Eski AKP milletvekili Emin Şirin, katıldığı bir programda muhalefetin stratejisini eleştirerek erken seçim çağrısında bulundu. Meclis’in meşruiyetini kaybettiğini belirten Şirin, “Bu Meclis seçilirken PKK’yla sulh yapılacağı, affedileceği söylenmedi. Bugün DEM Parti’nin PKK ile farkı yok” ifadelerini kullandı.

CHP’nin önceki seçim döneminde PKK ile işbirliği yaptığı yönündeki suçlamaları hatırlatan Şirin, muhalefetin erken seçim dışında bir seçeneği olmadığını belirtti. “Aritmetik buna müsaade etmeyebilir ama muhalefetin gayreti ne yönde onu görmek istiyorum” diyen Şirin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alarak, komisyonlara katılım konusundaki tutarsızlıkları eleştirdi.

CHP KARAR VERMELİ

CHP’nin karar alma mekanizmasında Silivri etkisinin sürdüğünü öne süren Şirin, “CHP’yi Genel Merkez mi idare edecek, Silivri mi?” diyerek parti içi yönetime eleştirilerde bulundu. Meclis’teki muhalefet partilerine seslenen Şirin, “Muazzam bir muhalefet potansiyeli var ama kararsız seçmen hala %20 civarında. Akıllarını başlarına toplasınlar” dedi.

Emin Şirin CHP yönetimi hakkında şöyle konuştu:

Komisyonda bulunan CHP açısından bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bunu Özgür Özel'in şahsına söylüyorum. Ne diyordunuz siz bundan bir ay evvel? Kasım başında erken seçim yapalım. Şimdi bu komisyonun iktidar için ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz. Madem seçim istiyorsunuz, çıkıp iktidara deseniz ki arkadaş ben komisyona gireceğim ama gel seçimi 60 gün içinde yapalım. Ondan sonra 15 gün sonra da mazbatayı alalım. Bir ay sonra da Meclis kurulsun. Bir ay sonra kanunla kurulacak Meclis’teki komisyona ben %100 gelip bunların hepsini tartışacağım deseniz, inanın erken seçim gündeme gelmişti. Eğer CHP neden olduğu belli olmayan ki neden olduğu pek tabii belli işte Silivri'nin etkisi o etkiyle bu komisyona gireceğini arkadaş ben her türlü komisyona, hukuki kurulmuş bir komisyona yeni Meclis’te girerim diyebilmeliydi. Bir tek işleri bu erken seçimi zorlamaktı.