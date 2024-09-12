Eski AKP'li vekilden naylon fatura ile vergi kaçakçılığı. "Üç kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz"

Nas politikaları sonrasında ortaya çıkan ekonomik krizin faturası her geçen gün katmerlenerek vatandaşların sırtına yüklenirken vergi kaçakçılığı yapan veya milyarlarca liralık vergi borcu silinen şahıslara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bir dönem Sedat Peker’in de rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP’li eski Vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun vergi kaçırdığı ortaya çıktı. 2005 yılında Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ni kuran Taşkesenlioğlu, 29 Ekim tarihinde şirketteki hisselerini boşandığı eşinin şoförüne devretti.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan vergi müfettişleri 2022 yılında bu şirketi denetledi. 28 Haziran 2022 tarihli Vergi İnceleme Raporu’nda Taşkesenlioğlu’nun “Aztekin İnşaat Şirketi”nden sahte fatura kullandığı” belirtildi.

Raporda yer alan ifadelerde şunlar dendi:

“Aztekin İnşaat Şirketi’nden KDV hariç 100 bin TL, KDV dahil 118 bin TL tutarında sahte fatura kullanmıştır. Kullanılan sahte faturalara ait KDV’lerin indirim KDV’ler içindeki payı yüzde 30 dolayındadır. Bu da 18 bin TL’ye denk gelmektedir”

BAŞKA BİR RAPOR DAHA

Yine aynı şirketin 2017 yılında sahte fatura kullanarak bir temizlik şirketi’nde sahte fatura kullandıkları tespit edildi. Bu raporda ise “Petek Temizlik Reklam Şirketi’nden sahte fatura kullandığı tespit edilmiştir. Petek Temizlik Şirketi’nin gerçek faaliyetinin komisyon karşılığı sahte belge düzenlemek olduğu, bu nedenle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği tüm belgelerin gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte belgeler olduğu anlaşılmıştır. Sahte faturalarda yer alan 18 bin TL’lik KDV için bir kat vergi cezasının kesilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” denildi.

SKANDAL AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklamada bulunan Zehra Taşkesenlioğlu, daha önceden sahibi olduğu şirkete ceza kesildiğini doğruladı. Kendisine kesilen cezayı ödediğini ifade eden eski AKP’li Vekil, “Evet iki, üç faturada bir takım hatalar buldular. Ben şirketi 2019’da boşandığım Ünsal Ban’ın şoförüne devrettim. Sonra da bu şirket bir başkasına devredildi. Sonra 80 bin TL gibi ceza geldi dediler gidip cezamı ödedim. Üç kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz”

VEKİLKEN İHALE ALMIŞ

Vergi kaçırma skandalı ile gündeme gelen Taşkesenlioğlu’nun sahte fatura kullandığı şirketiyle, vekilken kamudan ihale aldığı bilgisi edinildi. AKP döneminde iBB ve Eti Maden’den ihale aldığı tespit edilen eski Vekil’in toplamda 1 milyon 471 bin liralık 8 yarı ihale kaydının olduğu öğrenildi.