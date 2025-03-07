Eski AKP’li vekile trafikte saldırı! Evinin önünde de silah ateşlenmiş

Eski AKP Milletvekili olan Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, eşiyle beraber İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken aracının üzerine süren bir başka aracın saldırısının görüntüsünü paylaştı.

TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRADI, EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇILDI

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır sosyal medya hesabından “İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken, Kaynaşlı’ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti. Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı. Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar!” açıklamasında bulundu.

"ŞAHSIN ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI"

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır saldırıdan sonra şahsın yakalandığını ifade ederek, “Şahsın çok sayıda sabıkası çıktı” ifadelerini kullandı.

AKP'den özellikle Suriyelilere yönelik yaptığı eleştiriler sonrasında ihraç edilen Kayseri eski Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, 3 yıl önce ailesiyle tehdit edildiklerini açıklamıştı. Bakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, koruma taleplerine yanıt verilmediğini söylemişti.