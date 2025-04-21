Eski Anadolu Efesli Micic NBA’den ayrılıyor: Yeni takımı ile anlaşmaya çok yakın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Anadolu Efesli Micic NBA’den ayrılıyor: Yeni takımı ile anlaşmaya çok yakın

Bir dönem Anadolu Efes forması giyen Micic NBA’den ayrılıyor. Sırp oyuncunun yeni takımı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Anadolu Efes forması ile 2 Euroleague şampiyonluğu kazandıktan sonra NBA’a giden yıldız oyuncu Micic Avrupa’ya dönmeye hazırlanıyor. Sportando'nun aktardığına göre, Micic ile İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv arasında 5 milyon dolarlık bir sözleşme için görüşmeler son aşamaya geldi.

Micic, kısa süre önce Avrupa'da yeni bir menajerle anlaşmış ve kıtaya dönüş sinyallerini vermişti. Anlaşmanın tamamlanması halinde tecrübeli oyuncu, kariyerine yeniden Avrupa sahnesinde devam edecek.

30 yaşındaki Micic'in mevcut durumda Phoenix Suns ile 2025-26 sezonu için 8 milyon dolar değerinde bir takım opsiyonu bulunuyor. Ancak bu sezon NBA'de bekleneni veremeyen Micic, Charlotte Hornets formasıyla 36, Suns formasıyla ise sadece 5 maça çıktı. Phoenix'te maç başına ortalama yalnızca 4.4 dakika süre aldı.

Micic'in Tel Aviv'e olası transferi, onu yakından takip eden Panathinaikos ve eski kulübü Anadolu Efes'in de planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Her iki kulüp de yıldız guardın durumunu yakından izliyordu.

EuroLeague deneyimi, liderlik özellikleri ve saha görüşüyle Avrupa basketbolunun elit oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Micic, Hapoel Tel Aviv ile yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor.

Resmi imzanın kısa süre içinde atılması bekleniyor.

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