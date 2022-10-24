Melih Gökçek fena faka bastı. CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, CHP'li ABB çalışanının gözaltına alındığını iddia etmişti. Ancak Gökçek yaptığı paylaşımla adeta kendi kendini ele verdi.

Gökçek, yaptığı paylaşımda, "Kaçak sigara operasyonunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı gözaltına alındı.

KAÇAKÇI “Ben Kılıçdaroğlu müsade ettiği için yaptım” DERSE KILIÇDAROĞLU AYVAYI YEDİ…" ifadelerini kullandı.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise, Melih Gökçek'i fena faka bastırdı.

Gökçek'in CHP'li dediği gözaltına alınan kişiyi, bizzat kendisinin aldırdığı ortaya çıktı.

Gültekin, yaptığı paylaşımda, "Gökçek'in, bahsettiği ABB çalışanını 2016 yılında, bizzat kendisinin döneminde işe aldırdığı tespit edildi.

Adli mercilerin, bu personelin işe alım süreci ile ilgili Gökçek'in ifadesine başvurmalarını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.