24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Melih Gökçek fena faka bastı. CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış

Melih Gökçek fena faka bastı. CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış

Melih Gökçek, gözaltına alınan sigara kaçakçısının CHP'li olduğunu iddia etmişti. Söz konusu kişinin Gökçek'in döneminde işe alındığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:58
Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek fena faka bastı. CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış

Melih Gökçek fena faka bastı. CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış
+
Aa
-

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, CHP'li ABB çalışanının gözaltına alındığını iddia etmişti. Ancak Gökçek yaptığı paylaşımla adeta kendi kendini ele verdi.

Gökçek, yaptığı paylaşımda, "Kaçak sigara operasyonunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı gözaltına alındı.
KAÇAKÇI “Ben Kılıçdaroğlu müsade ettiği için yaptım” DERSE KILIÇDAROĞLU AYVAYI YEDİ…" ifadelerini kullandı.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise,  Melih Gökçek'i fena faka bastırdı.

Gökçek'in CHP'li dediği gözaltına alınan kişiyi, bizzat kendisinin aldırdığı ortaya çıktı.

Gültekin, yaptığı paylaşımda, "Gökçek'in, bahsettiği ABB çalışanını 2016 yılında, bizzat kendisinin döneminde işe aldırdığı tespit edildi.

Adli mercilerin, bu personelin işe alım süreci ile ilgili Gökçek'in ifadesine başvurmalarını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SAVUR BABAM
24.10.2022 17:04
Gündeme getirmeye gerek bile yok. Kendini gündem yapmak için savuruyor.  
 
Agara Bebesi
24.10.2022 17:01
Şu zekaya bak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
3
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.