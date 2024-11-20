Eski aracı olanlara müjde. Milyonları ilgilendiriyor. Yasa teklifi Meclis'te

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski aracı olanlara müjde. Milyonları ilgilendiriyor. Yasa teklifi Meclis'te

MHP'li İsmail Özdemir, Meclise Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçlardan ÖTV alınmayacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

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MHP'li İsmail Özdemir, Meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özdemir son olarak 25 yaş ve daha üstü modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamaya yönelik Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Özdemir, sosyal medya hesabından kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli 'yerli üretim' araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun.”

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