Eski bakan büyük felaketi açıkladı: Bunlar tehlikeli oyunlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski bakan büyük felaketi açıkladı: Bunlar tehlikeli oyunlar

Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, “Bunlar tehlikeli oyunlar” diyerek "Suriye'nin kısa vadede normalleşeceğine inancım yok. Beni ilgilendiren tarafı Türkiye'ye yarattığı risk" ifadelerini kullandı.

CHP’nin eski Genel Başkanı ve bir dönem Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hikmet Çetin, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Çetin, Suriye'deki durumla Türkiye'ye yönelik riskleri ve Suriye'nin geleceğine ilişkin Altaylı’nın sorusuna “Bunlar tehlikeli oyunlar” diyerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Çetin, “Suriye'nin kısa vadede normalleşeceğine inancım yok. Beni ilgilendiren tarafı Türkiye'ye yarattığı risk. Türkiye'nin terörsüzlük dediği planın ve bunun için kurulan komisyonun Kuzey Suriye'yi kapsamasını bu yüzden şart görüyorum” dedi.

ÇETİN: SURİYE'NİN KISA VADEDE NORMALLEŞECEĞİNE İNANCIM YOK

“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı birçok isim ziyaret ediyor. CHP’nin eski Genel Başkanı ve bir dönem Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hikmet Çetin, Altaylı ile görüştü. Altaylı bugünkü YouTube videosunda okunan mektubunda görüşmedeki detayları aktardı.

Altaylı’nın Suriye'deki durumla Türkiye'ye yönelik riskleri ve Suriye'nin geleceğine ilişkin sorusuna Çetin, “Suriye'nin kısa vadede normalleşeceğine inancım yok. Beni ilgilendiren tarafı Türkiye'ye yarattığı risk. Türkiye'nin terörsüzlük dediği planın ve bunun için kurulan komisyonun Kuzey Suriye'yi kapsamasını bu yüzden şart görüyorum” dedi.

gu4fudtwcaagv1p.jpg

“BUNLAR TEHLİKELİ OYUNLAR”

Suriye’nin yardım istemesine de ayak basan Çetin, “Suriye merkezi ordusundan daha güçlü ve eğitimli. Şimdi Suriye'nin HTŞ'li devlet başkanı Türkiye'den askeri yardım istiyor. Bu ne demek? Kime karşı yardım? Türkiye İsrail ile mi savaşacak Elşara için yoksa ABD korumasındaki Kürtlerle mi? Kime karşı koruyacağız Elşara'yı? Bunlar tehlikeli oyunlar. Düşmemek lazım.” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Sosyal medyadan meydan okumuştu! Kaçış planı suya düştü
Sosyal medyadan meydan okumuştu! Kaçış planı suya düştü
Konya'dan iyi haber, son 10 yılda 5 kat arttı! Tarihinin en yüksek seviyesi
Konya'dan iyi haber, son 10 yılda 5 kat arttı! Tarihinin en yüksek seviyesi
Sarıyer'de cesedi bulunmuştu: Esrarengiz ölümün perde arkası!
Sarıyer'de cesedi bulunmuştu: Esrarengiz ölümün perde arkası!
Fenerbahçe resmen Chobani giyecek
Fenerbahçe resmen Chobani giyecek
Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açılıyor! Aradaki fark 4 bin 300 lirayı geçti
Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açılıyor! Aradaki fark 4 bin 300 lirayı geçti