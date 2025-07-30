Eski bakan büyük felaketi açıkladı: Bunlar tehlikeli oyunlar

CHP’nin eski Genel Başkanı ve bir dönem Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hikmet Çetin, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Çetin, Suriye'deki durumla Türkiye'ye yönelik riskleri ve Suriye'nin geleceğine ilişkin Altaylı’nın sorusuna “Bunlar tehlikeli oyunlar” diyerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Çetin, “Suriye'nin kısa vadede normalleşeceğine inancım yok. Beni ilgilendiren tarafı Türkiye'ye yarattığı risk. Türkiye'nin terörsüzlük dediği planın ve bunun için kurulan komisyonun Kuzey Suriye'yi kapsamasını bu yüzden şart görüyorum” dedi.

ÇETİN: SURİYE'NİN KISA VADEDE NORMALLEŞECEĞİNE İNANCIM YOK

“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı birçok isim ziyaret ediyor. CHP’nin eski Genel Başkanı ve bir dönem Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hikmet Çetin, Altaylı ile görüştü. Altaylı bugünkü YouTube videosunda okunan mektubunda görüşmedeki detayları aktardı.

Altaylı’nın Suriye'deki durumla Türkiye'ye yönelik riskleri ve Suriye'nin geleceğine ilişkin sorusuna Çetin, “Suriye'nin kısa vadede normalleşeceğine inancım yok. Beni ilgilendiren tarafı Türkiye'ye yarattığı risk. Türkiye'nin terörsüzlük dediği planın ve bunun için kurulan komisyonun Kuzey Suriye'yi kapsamasını bu yüzden şart görüyorum” dedi.

“BUNLAR TEHLİKELİ OYUNLAR”

Suriye’nin yardım istemesine de ayak basan Çetin, “Suriye merkezi ordusundan daha güçlü ve eğitimli. Şimdi Suriye'nin HTŞ'li devlet başkanı Türkiye'den askeri yardım istiyor. Bu ne demek? Kime karşı yardım? Türkiye İsrail ile mi savaşacak Elşara için yoksa ABD korumasındaki Kürtlerle mi? Kime karşı koruyacağız Elşara'yı? Bunlar tehlikeli oyunlar. Düşmemek lazım.” ifadelerini kullandı.