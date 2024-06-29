Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS merkezi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde duyuruldu.

Sonuçlara göre, 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan elde etti ve bu başarılı öğrenciler arasında Ahmet Akif de yer aldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum.” İfadelerini kullandı.

SINAVA KATILIM ORANI YÜZDE 95

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 Haziran'da iki oturumda yapılan sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda, 35 salonda gerçekleştirildi. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel alanda toplam 50 soru, ikinci oturumunda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru soruldu. Bu yılki LGS'ye 1 milyon 38 bin 544 öğrenci başvurdu ve sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS YERLEŞTİRME VE TERCİH SÜRECİ

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl 2 bin 525 lise, merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak ve bu okulların toplam kontenjanı 203 bin 638 olarak belirlendi. Lise tercih süreci de bugün itibarıyla başladı ve 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

352 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan elde etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda, katılım oranı yüzde 95,61 oldu ve öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638 olarak açıklandı. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.