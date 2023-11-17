Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören

Ankara’da hayatını kaybeden 78 yaşındaki eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

KAYNAK: AA
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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 1

18 ve 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Güneş Müftüoğlu, dün Ankara'da hayatını kaybetti.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 2

Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 3

Törene, Müftüoğlu'nun ailesi ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 4

Törende, Müftüoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, dua okundu.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 5

Evli ve 2 çocuk babası Müftüoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilecek.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 6

Serbest avukatlık yapan Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 7

Güneş Müftüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 8
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Eski Bakan Güneş Müftüoğlu için TBMM’de tören 9
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