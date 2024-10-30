Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten ‘Ahmet Özer’ Tepkisi: 'Neden Şimdi?'

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saat 04.00 sularında evinde olduğu sırada gözaltına alındı. Ahmet Özer'in evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesinin sonrasında İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı sayın Ahmet Özer, saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydındır. Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum. 10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş, belediye başkanı olmadan rektördü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi?"