Mehmet Şimşek Erdoğan'a bağlılıklarını bildirdi

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımla Erdoğan’a desteğini açıkladı. Mehmet Şimşek’e muhalefet bir dönemde umut bağlamıştı.

Mehmet Şimşek Erdoğan'a bağlılıklarını bildirdi

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini yaptı. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan seçimleri kazandı.

Birçok kesimden ve dünyadan Erdoğan’a tebrik mesajları gelirken muhalefetin bir dönem umut bağladığı isim olan Mehmet Şimşek’ten de destek geldi.

Mehmet Şimşek Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn Erdoğan’ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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NE OLMUŞTU?

Mehmet Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim reklamını önce beğendi; sonra geri almıştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet etmiş, Şimşek geçen haftalarda AKP Genel Merkezi'ne gelerek Erdoğan'la görüşmüştü.

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