Eski Bakan Sadettin Tantan Suriye'deki büyük tehlikeye dikkat çekti! İktidarın acilen yapması gereken 5 maddeyi sıraladı

61 yıllık Suriye’deki Baas rejimi, isyancı muhalifler tarafından sona erdirildi. Suriye’de Esad’ın devrilmesinin ardından Türkiye’ye yansımalarına dair eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, değerlendirmelerde bulundu. Tantan, Türkiye’nin bu durum karşısında süratle atması gereken adımları maddeler halinde açıkladı.

ESKİ BAKAN TANTAN'DAN TÜRKİYE'YE SURİYE ÇAĞRISI

Esad’ın devrilmesi küresel güçlerin bölgede sergilediği oyunun bir sonucu olduğunun altını çizen Tantan, Türkiye’nin bu durum karşısında süratle atması gereken adımları şu şekilde sıraladı;

1) Türkiye’deki geçici sığınmacıların memleketlerine gönderilme süreci başlamalı, gerek Irak’taki gerekse Suriye’deki Türkmenlerin haklarının korunması için aktif politika icra edilmelidir.

2)YPG/PKK terör örgütünün ele geçirdiği tüm bölgeler temizlenmeli, parçalanmış bir Suriye’ye izin verilmeyerek ülkenin toprak bütünlüğü korunarak Türkiye merkezli bir kalkınma projesi ortaya konulmalıdır.

3)Türkiye ve İngiltere arasında tanzim olunan 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin temin ettiği statü ve haklar yeni bir antlaşma ile ve buna Suriye de dahil edilerek uluslararası hukuk nizamları çerçevesinde derhal oluşturulmalı, Irak’ta ve Suriye’de statü boşluğuna mahal verilmemelidir.

4)Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınmalıdır.

5)Rusya ve İran’ın küresel oyunlara karşı koyabilecek güç ve akıldan yoksunluğu, Çin’in de müdahale kapasitesi olmadığı ortaya çıkmıştır.

Tantan, cümlesinin sonunda, “Sonuç olarak Türkiye; Ortadoğu politikasında küresel güçlerin sahnelediği oyuna karşı daha iyi stratejik politikalar üretmeli, iç birliğini sağlam tutmalıdır.” yorumunda bulundu.

Esad’ın devrilmesi küresel güçlerin bölgemizde sergilediği oyunun bir sonucudur. Türkiye’nin bu durum karşısında süratle atması gereken birtakım adımlar vardır:



1) Türkiye’deki geçici sığınmacıların memleketlerine gönderilme süreci başlamalı, gerek Irak’taki gerekse Suriye’deki… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) December 8, 2024

NE OLMUŞTU?

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), tarafından 27 Kasım'da başlatılan ilerleyiş, Şam'da noktalandı. Bugün Şam'ın kontrolü tamamen HTŞ'ye geçti. Esad ise bir uçak ile önceden ülkeden ayrıldığı belirtildi. Eski Başbakan Celali, ise muhaliflere barış eli uzatarak yeni hükümet kurma çağrısında bulundu. 61 yıllık Baas yönetimi, 53 yıllık Esad dönemi sona ermiş oldu.