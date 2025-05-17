Eski bakana tokat gibi cevap! Neye uğradığını şaşırdı... AKP grup yönetimine girmek istemişti...

AKP grup yönetimine girmek isteyen Eski bakanlardan Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank’a “yeni dönemde başta anayasa olmak üzere muhalefetle uzlaşma içinde çalışmaya ihtiyaç var. Gerginlik istemiyoruz. Bu yüzden mevcut yönetimle devam edilecek” denilerek geri çevrildiği iddia edildi.

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde son bulmuştu. CHP ilk kez AKP’nin önünde yer almıştı. Bu noktada AKP’nin MKYK, il ve ilçe başkanlıklarında değişimler yaşanmıştı. Faturalar ise bir iki bakana yansımıştı.

VARANK’IN HAYAL KIRIKLIĞI

Yönetim içerisinde olmak isteyen Eski bakanlardan Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank’a ise tokat gibi bir cevap geldi. Nefes’te yer alan habere göre; Varank, AKP grup yönetimine girmek istedi. Ancak Varank’a “yeni dönemde başta anayasa olmak üzere muhalefetle uzlaşma içinde çalışmaya ihtiyaç var. Gerginlik istemiyoruz. Bu yüzden mevcut yönetimle devam edilecek” denilerek talebi geri çevrildiği öne sürüldü.

VARANK DAHA ÖNCEDE ŞOK YAŞAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı. Benzer bir durum da AK Parti Milletvekili Mustafa Varank için yaşanmıştı. Bakanlık, Varank'ın Espressolab paylaşımı için inceleme başlatması dikkat çekmişti. Varank soruşturma haberini kendisi duyurarak "Neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım" demişti.