Eski baldınızı yaraladı, arkadaşını öldürdü

Olayda eski baldız yaralanırken, Uğurlu hayatını kaybetti.

Saat 18.00 civarında Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Murat K., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Burada, eski baldızı Deniz T. ve arkadaşı Şahan Uğurlu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kızışmasıyla Murat K., av tüfeğiyle ateş açtı. İki kişi yere yığılırken, Murat K. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Deniz T. ise ameliyata alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.