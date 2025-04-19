Eski Başbakan Adnan Menderes’in kara kutusuydu... Mirası aileyi ikiye böldü!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Kore gazisi Mustafa Şevket Tarı, dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in özel kalem müdürü ve gazeteciydi. Birçok kuruma yaptığı yardımlarla da bilinen Tarı, 28 Şubat 2024’te, 94 yaşında vefat etti. İddiaya göre Mustafa Şevket Tarı, vefat etmeden önce 2017’de yolda tanıştığı Yusuf Demir Tarı’yı mahkeme kararıyla evlatlık olarak nüfusuna kaydettirdi. Devlet hastanesinden akli melekelerinin yerinde olduğuna ilişkin sağlık raporu aldıktan sonra vasiyetname imzaladı. O tarihte 83 yaşında olan Tarı, tüm malvarlığını yolda tanıştığı o dönem 20 yaşında olan Yusuf Demir Tarı’ya bıraktı.

‘VASİYETNAMEYİ İPTAL EDİN’

Mustafa Şevket Tarı’nın henüz evlatlık ilişkisi dahi kurmadığı Yusuf Demir Tarı’ya tüm malvarlığını bırakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia eden torunları Mustafa Burak Tarı, Ayşe Ceylan Abay ve Salih Fatih Tarı, ‘vasiyetnamenin iptali’ için dava açtı. Tarı’ya ait alınan akli melekesinin yerinde olduğuna ilişkin raporun şüpheli olduğu öne sürülen dava dilekçede özetle, “Mustafa Şevket Tarı, sağlığında pek çok yardım kuruluşuna bağışta bulunmuştur. Tüm mirasını yolda tanıştığı bir kimseye değil, Mehmetçik Vakfı’na, şehit ve gazi aileleri yardım derneklerine bırakması beklenir. Dernek ve vakıflara yardım yaparak birçok kişiye yardım edecekken, sadece yolda gördüğü bir kimseye tüm malvarlığını bırakması, Tarı’nın vasiyetnameyi düzenlediği tarihte akli melekelerinin yerinde olmadığının göstergesidir. Vasiyetnamenin iptalini talep ediyoruz” denildi.

‘CİHANGİR’DEKİ DAİREYİ KİRAYA VERDİ’

Dava devam ederken Mustafa Şevket Tarı’nın 3 torunu bu kez Cihangir’deki deniz manzaralı daireyi izinsiz şekilde kiraya vererek haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle Yusuf Demir Tarı’ya ‘ecrimisil’ (haksız işgal tazminatı) davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Yusuf Demir Tarı, Mehmet Şevket Tarı’nın sağlığında menfaat amacı ile ona yaklaşmış, vefatından sonra da saklı pay hakkı sahibi müvekkillerin varlığından haberdar olmasına rağmen Beyoğlu Cihangir’deki deniz manzaralı daireyi satışa çıkarmıştır. Fakat taşınmaz üzerinde tedbir konması üzerine, müvekkillerden habersiz taşınmazı kiraya vererek haksız kazanç elde etmiştir. Müvekkillerin mahrum kaldığı kira gelirlerinin yapılacak yargılama ile ne kadar olduğunun tespitini talep ediyoruz. Yusuf Demir Tarı’nın taşınmaz üzerindeki müdahalesinin menini (elatmanın önlenmesi) istiyoruz” belirtildi.

‘TEK MİRASÇI BENİM ONLAR DEĞİL’

Davaya cevap veren Yusuf Demir Tarı ise iddiaları reddettiği cevap dilekçesinde “Mustafa Şevket Tarı, vasiyetnamesinde tüm mirasçıları mirasçılıktan çıkarmış ve müvekkili tek mirasçı olarak tayin etmiştir. Davacıların talepleri tamamen kötü niyetlidir. Davanın reddini isteriz” ifadelerine yer verildi.