Eski başbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! Güney Kore'de seçim heyecanı

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, başkanlık seçimleri öncesi görevinden istifa etti. Han'ın, istifa kararını başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için aldığı düşünülüyordu.

“KORE CUMHURİYETİ’NİN GELECEĞİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Güney Kore'nin eski başbakanı Han Duck-soo, gelecek ay gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yetkilerini sınırlamayı ve iç siyasi kutuplaşmayı azaltmayı hedeflediğini ifade eden Han, "Sevdiğim Kore Cumhuriyeti’nin geleceği için elimden geleni yapacağım" dedi.