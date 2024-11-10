Eski başbakan için kırmızı bülten çıkarılıyor

Bangladeş'teki geçici hükümet, 5 Ağustos tarihinde ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yurt dışına kaçan diğer destekçilerinin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümetin Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Danışmanı Asif Nazrul, hükümetin Hasina ve destekçilerinin iadesi için adım atacağını açıkladı.

Nazrul, Hasina ve yurt dışına kaçan diğer kişilerin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasının talep edileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971 tarihinde Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararından sonra temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği açıklanmıştı.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak sürerken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.