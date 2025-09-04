Eski başkan füze attı! 'İstanbul'u satın aldılar'

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik tepki çeken mahkeme kararının yankıları sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınan İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin’in atanmasına çok şaşırdığını dile getiren Çetin, böyle bir durumu hiç beklemediğini söyledi.

Çetin'in Bahçeli'yi ziyaret etmesi de farklı yorumlara sebep oldu. Bu ziyarette Çetin’in, Bahçeli’den, "Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği" ileri sürüldü.

BEYKOZ SONRA KADIKÖY ADAYLIĞINI İSTEMİŞTİ

Çetin, Gürsel Tekin ile ilgili "Kemal Bey’e yakındır ama önce Beykoz sonra Kadıköy adaylığını istemişti, yapmadılar, ayrıldı" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Çetin, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuyla ilgili partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı dikkat çeken görüşmeyi de anlattı.

Eski CHP Genel Başkanı, ziyaretiyle ilgili Bahçeli'yli barış sürecine yönelik tavrından dolayı tebriğe gittiğini iddia ederek "Koalisyonlar birbirinden çok farklı partiler arasında yapılırsa faydalı ve başarılı oluyorlar aslında" ifadelerini kullandı.

Çetin, “Gürsel Tekin’in kararı sizi şaşırttı mı? Peki CHP İstanbul il binasına adım atabilir mi?” sorularına da yanıt verdi. Tekin'in binaya girmesinin imkansız olduğunu belirten Çetin, bütün il başkanlarının binada olduğunu vurguladı.

"KARARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Eski CHP Genel Başkanının "Nagehan Hanım bu kararları kabul etmek mümkün değil, söz konusu kurultaylar YSK denetiminde yapıldı, YSK’nın kararlarının kesinliği konusunda tereddüt olamaz, Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir yere itiraz edilemez." çıkışı da dikkat çekti.

PARA ALIŞVERİŞİ İDDİALARI...

Çetin'in Alçı'nın, "Peki para alışverişlerine dair iddialar, iddianameye giren beyanlar… Bunların hiç mi doğruluk payı yok?" sorusunu yanıtı ise gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN BOMBA SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

İddiaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun araştırdığını belirten Çetin, Kılıçdaroğlu'nun bomba değerlendirmesini paylaştı. Eski CHP Genel Başkanı Çetin, Kılıçdaroğlu'nun ‘İstanbul’u satın aldılar' dediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu "tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste"yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i yönetimin başına getirdi.

CHP lideri Özgür Özel kararı tanımadıklarını, Özgür Çelik'in görevine devam edeceğini açıkladı.CHP’nin kurultay davası ise 15 Eylül’de Ankara’da görülecek.

