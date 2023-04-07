ABD’de eski Başkan Kennedy’nin yeğeni seçimde aday olacak

ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy’nin kardeşi Robert F. Kennedy’nin oğlu Robert F. Kennedy Jr’ın (69), 2024’te düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat Parti’den aday olmak için Federal Seçim Komisyonu’na gerekli evrakları teslim ettiği bildirildi.

Çevre avukatı olan ve aşı karşıtlığıyla bilinen Kennedy Jr’ın adaylığını 19 Nisan’da resmen duyurması bekleniyor.

Kennedy, henüz başkan adaylığını duyurmayan ancak “aday olma niyetinde olduğunu” açıklayan mevcut Demokrat Başkan Joe Biden’ın halihazırda partisinden ikinci rakibi oldu.

Ünlü yazar Marianne Williamson, Demokrat Parti’den adaylığını resmen açıklayan ilk isim olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti’den ise adaylıklarını duyuran isimler arasında eski Başkan Donald Trump, ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, siyasetçi Steve Laffey, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy ve iş insanı Perry Johnson yer alıyor. (AA)