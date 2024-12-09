Eski Başkan Serdar Bilgili düğmeye bastı. Yıldırım Demirören geri mi dönüyor?

Başım döndü.

Bu ne hız ya rabbim!

Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanlığına geri döner mi!

Neden olmasın?

Bal gibi döner!

Anzer balı gibi mübarek.

Camia bu söylenti ile çalkalanıyor.

Nasıl çalkalanmasın ki?

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz…

Kulüp çevresi değil, içine giren Minik Kargam bakın neler duymuş.

Bu öyle çok özel bilgi de değil. Zira dillerde…

Sağır sultan bile duymuş.

Süleyman Seba sonrası göreve gelen Serdar Bilgili.

Yıldırım Demirören’ı arıyor…

“Yıldırım, Amerika’dayım. Şu Hasan kulübü ne hallere getirdi. Hüseyin bunun devamı. Bu işe el atman lazım. Aksi durumda önü alınamaz olaylar yaşanır..” diyor..

Pek de haksız değil hani…

Demirören, TFF Başkanlığı da yaptı. Ama Beşiktaş hep ilki...

İstekli fakat aynı zamanda bahis şirketi sahibi. Hadi kanuni boşluk bulundu; temayüller buna engel.

Dillerden düşmez.

Demirören yine de durmuyor. Sahibi olduğu; Hürriyet, Fanatik, Milliyet, Posta gazeteleri ile DHA spor müdürlerini çağırıyor. Durum masaya yatırılıyor. Müdürler, kral çıplak oyunu içindeler gibi. Patronları ne derse, kafa sallıyorlar.

Hal böyle olunca sonuç çıkmıyor.

Patron toplantıyı kısa kesiyor.

Demirören dönüş yapıyor. Durumu özetliyor. Bilgili’ye, “Siz aday olun başkan” diyor. O da olmuyor.

Ne yapalım edelim derken ortak isim de bulunamıyor.

Bilgili ısrar ediyor. ‘En doğru ve tek aday sensin. İşlerini Erdoğan (oğlu) ve Tayfun’a (kardeşi) devret…

Demirören kararsız. Gönlü var. İki arada bir derede kalıyor. Siyasi erk ile görüşüp son karar aşamasında..

Kapalı kapılar ardında yaşanan bu gelişme ifşa oluyor. Adaylık için hazırlık yapan Serdal Adalı, haberi yokmuş gibi öteliyor. Uzaktan takipte kalıyor.

Bir koltuk uğruna neler neler oluyor!

Hasan Arat yönetiminin devam niteliği taşıyan Hüseyin Yücel bu imajı silmek istiyor. Mevcut yönetimden aslında hiç kimseyi ekibine almak istemiyor. 5 aylık süreç ve devamında yol alabileceği yeni isimlere bakıyor. Niyeti hiç kimsenin olmaması… Ancak o kadar da olmaz düşüncesi ağır basıyor.

Malumunuz üzere Feyyaz Uçar’a, yorumculuk yaptığı kanaldan aldığı ücret olan 170 bin liralık maaşı Yücel ödüyor.

Maaşa devam gibi hava var. Şimdilik. Diğer isim Onur Göçmez. Ötesi yok. Ay sonunda ki seçime sayılı günler var. Yine de köprünün altından çok sular akacak gibi.

Bir diğer eski Başkan Fikret Orman aportta bekliyor.

Taliplisi çok.

Ahmet Nur Çebi de öyle. Fakat Çebi’nin kapısını çalan, telefonunu arayan yok.

Derbi zaferi ile kendine gelen Kartal, yüksek uçuş için yeni başkanını bekliyor. Diğerleri belirsiz olsa da, Adalı ilk kez koltuğa bu kadar yakın isim.