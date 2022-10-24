24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ligden çekilecek mi? Sarı - Kırmızılıların flaş ismi açıkladı

Galatasaray ligden çekilecek mi? Sarı - Kırmızılıların flaş ismi açıkladı

Galatasaray'da gündem hakem hataları ve atılacak hamle...

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:46
Takip Et

Eski başkan Ünal Aysal'dan ligden çekilme açıklaması geldi. ''Galatasaray bu konuda öncülük etmelidir''

Galatasaray ligden çekilecek mi? Sarı - Kırmızılıların flaş ismi açıkladı
+
Aa
-

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçı yöneten hakem Ali Palabıyık ile ilgili tartışmalar ve eleştiriler devam ederken, Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal da açıklama yaptı.
Aysal, "2018-19 sezonu sonundan bu yana yaşananlar düşünüldüğünde Galatasaray'ın reaksiyonu ve rahatsızlığı son derece normal. Yaşananlar uzun zamandır büyüyen bir zincirin son halkası. Ancak gördüğüm kadarı ile hakem kararlarından diğer kulüpler de rahatsız. Bu sebeple önce diğer kulüpler ile beraber istişare edilerek gittikçe netleşen bu hastalığın gerçek sebeplerini araştırmak ve çözümlerini gene beraberce üretmek gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
BAKIN NE ÖNERDİ
Öte yandan Ünal Aysal, Galatasaray'ın devletten adli soruşturma talep edebileceğini vurguladı. Aysal, "Galatasaray bu konuda öncülük etmelidir, gerekirse yurt dışından hakem getirme dahil idari tedbirlerden, eğer sporda yasa dışı ve maddi kazanç hedefli örgütlü bir hareketten şüpheleniliyor ise bunun açıkça ifade edilmesinden ve bir adli soruşturmanın devletten talep edilmesinden çekinilmemelidir. Bu sadece Galatasaray'ın sorunu değildir, Türk sporunun sorunudur" dedi.

LİGDEN ÇEKİLME...

Galatasaray'ın eski 1 numarası ligden çekilmesinin bu sorunu çözmeyeceğini belirtirken, "Galatasaray'ın ligden arkasında bir hazırlık olmadan çekilmesi bu sorunu çözmez, bu sadece bir kupa veya maç olayı gibi de görülemez. TFF her ne kadar özerk bir kurum gibi görünse dahi hukuksal sorunlar ve suç kavramı devreye girince saf dışı kalmak ve adli soruşturma yolunu açmak zorundadır. Ancak bu mücadelede GSK yalnız bırakıldığını görürse o zaman bu çok büyük ve saygın markanın yeni bir coğrafyada kendisine gelecek araması da bir çıkış olarak yöneticilerin görevidir. Dolayısıyla Galatasaray Avrupa Süper Ligi organizasyonuyla iletişimini güçlendirmeli ve bağlarını sıkı tutmalıdır" açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
4
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
6
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
7
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.