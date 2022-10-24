Galatasaray ligden çekilecek mi? Sarı - Kırmızılıların flaş ismi açıkladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçı yöneten hakem Ali Palabıyık ile ilgili tartışmalar ve eleştiriler devam ederken, Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal da açıklama yaptı.

Aysal, "2018-19 sezonu sonundan bu yana yaşananlar düşünüldüğünde Galatasaray'ın reaksiyonu ve rahatsızlığı son derece normal. Yaşananlar uzun zamandır büyüyen bir zincirin son halkası. Ancak gördüğüm kadarı ile hakem kararlarından diğer kulüpler de rahatsız. Bu sebeple önce diğer kulüpler ile beraber istişare edilerek gittikçe netleşen bu hastalığın gerçek sebeplerini araştırmak ve çözümlerini gene beraberce üretmek gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ünal Aysal, Galatasaray'ın devletten adli soruşturma talep edebileceğini vurguladı. Aysal, "Galatasaray bu konuda öncülük etmelidir, gerekirse yurt dışından hakem getirme dahil idari tedbirlerden, eğer sporda yasa dışı ve maddi kazanç hedefli örgütlü bir hareketten şüpheleniliyor ise bunun açıkça ifade edilmesinden ve bir adli soruşturmanın devletten talep edilmesinden çekinilmemelidir. Bu sadece Galatasaray'ın sorunu değildir, Türk sporunun sorunudur" dedi.

LİGDEN ÇEKİLME...

Galatasaray'ın eski 1 numarası ligden çekilmesinin bu sorunu çözmeyeceğini belirtirken, "Galatasaray'ın ligden arkasında bir hazırlık olmadan çekilmesi bu sorunu çözmez, bu sadece bir kupa veya maç olayı gibi de görülemez. TFF her ne kadar özerk bir kurum gibi görünse dahi hukuksal sorunlar ve suç kavramı devreye girince saf dışı kalmak ve adli soruşturma yolunu açmak zorundadır. Ancak bu mücadelede GSK yalnız bırakıldığını görürse o zaman bu çok büyük ve saygın markanın yeni bir coğrafyada kendisine gelecek araması da bir çıkış olarak yöneticilerin görevidir. Dolayısıyla Galatasaray Avrupa Süper Ligi organizasyonuyla iletişimini güçlendirmeli ve bağlarını sıkı tutmalıdır" açıklamasını yaptı.