Eski Belçika Milletvekili, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a CHP’den kritik soru önergesi

Gökçek, “Kadın cinayetlerine ilişkin güvenilir ve resmi verilerin kamuoyuyla paylaşılması için ne yapacaksınız?” diye sordu. Gökçek, “Sayın Bakan'ın Belçika'da gösterdiği duyarlılığı Türkiye'de de göstermesini ve kadın cinayetlerine ilişkin verileri şeffaf bir şekilde açıklamasını umuyorum” dedi.

Ali Gökçek, TBMM'ye verdiği soru önergesinde Bakan Göktaş'ın Belçika'da Brüksel Meclisi'nde milletvekiliyken Brüksel Fırsat Eşitliği Bakanı Bianca Debaets'e yönelttiği soruyu hatırlattı.

Göktaş'ın Belçika'da kadın cinayetlerinin yüksek oranı hakkında Debaets'e sorular sorduğunu belirten Gökçek, önergesinde şöyle dedi:

“Göktaş'ın dile getirdiği gibi kadın cinayetlerine ilişkin verilerin düzenli ve resmi bir şekilde toplanması maalesef ülkemizde de yapılmamakta, resmi makamlar kadın cinayetlerindeki artışı görmezden gelmektedir. Örneğin Göktaş'ın Belçika'daki kadın cinayetlerini gündeme getirdiği 2018 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ülkemizde en az 440 kadın öldürülmüştür. Ancak kadın cinayetlerine ilişkin resmi ve şeffaf bir veri bulunmamakta, hatta veriler saklanmaktadır. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığı, her ay internet sitesinde suça sürüklenen çocuk ve şiddete maruz kalan ve sığınma evine gönderilen kadınlara ilişkin verileri paylaşırken 2022 yılından bu yana bu verileri paylaşmamaktadır. Dilerim Sayın Bakan, geçmişte Belçika’da kadın cinayetlerine yönelik sergilediği hassas tutumu bakanlığı süresince de sergiler ve kadın cinayetlerine ilişkin verileri tüm şeffaflığı ile kamuoyu ile paylaşır.”

“SON 10 YILDA ÖLDÜRÜLEN KAÇ KADININ DEVLETTEN KORUMA TALEBİ OLMUŞTUR”

Ali Gökçek, Bakan Göktaş’a şu soruları yöneltti:

-Kadın cinayetlerine ilişkin, ülkemizde bugüne dek basında yayımlanan rakamlar dışında bir verinin bulunmaması endişe vericidir. Bu konuda detaylı verilere ulaşamamak bu tarz cinayetlerin önüne geçilmesini engellemektedir, çünkü alınması gereken tedbirler sağlıklı bir şekilde alınamamaktadır. Bakanlık göreviniz süresince, ülkemizde kadın cinayetlerine ilişkin resmi, sağlıklı ve güvenilir verilerin kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılması için gerekli adımları atacak mısınız?

-Son 10 yılda ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sayısı kaçtır? Kadın cinayetlerinin yıllara göre dağılımı nasıldır?

-Son 10 yılda öldürülen kaç kadının devletten koruma talebi olmuştur? Öldürülen kaç kadın, faili ya da fail yakınları hakkında geçmişte resmi makamlara şikayette bulunmuştur?”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek