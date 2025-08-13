Eski Belediye Başkanı Kocazeybek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Eski Belediye Başkanı Kocazeybek hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Partiden belediye başkanı seçilen Mustafa Kocazeybek, rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü Merkezefendi ilçesindeki özel hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Çardak eski Belediye Başkanı Mustafa Kocazeybek'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Çardak İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

